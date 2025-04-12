В Госдуме предложили маркировать сообщения магов и гадалок по аналогии с иноагентами





В Государственной думе депутаты вновь задумались о защите россиян от деструктивной информации. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз парламентарии решили оградить доверчивых сограждан от пагубного влияния магов, гадалок и тарологов. Помочь отделить научную информацию от домыслов шарлатанов предлагается с помощью маркировки, схожей с обозначением контента, произведённого иноагентами.

Профессор Института психологии РАН Тимофей Нестик, участвующий в обсуждении ограничения деятельности эзотерических наук, предложил помечать информационные сообщения магов, гадалок и астрологов надписями «опровергнуто наукой» или «фейк». По данным журналистов «Парламентской газеты», соответствующая инициатива нашла отклик у депутатов.

Отметим, необходимость дополнительного регулирования деятельности частных лиц, оказывающих населению услуги, связанные со сверхъестественными силами, специалисты объясняют резким ростом их популярности и снижением научной грамотности населения. В 2024 году, по данным депутатов, россияне потратили на тарологов, экстрасенсов, гадалок около 2,4 триллиона рублей.

Фото: Госдума