Общество

В Госдуме предложили маркировать сообщения магов и гадалок по аналогии с иноагентами

Общество 12.04.2025 15:14
0
12.04.2025 15:14


В Государственной думе депутаты вновь задумались о защите россиян от деструктивной информации. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз парламентарии решили оградить доверчивых сограждан от пагубного влияния магов, гадалок и тарологов. Помочь отделить научную информацию от домыслов шарлатанов предлагается с помощью маркировки, схожей с обозначением контента, произведённого иноагентами.

Профессор Института психологии РАН Тимофей Нестик, участвующий в обсуждении ограничения деятельности эзотерических наук, предложил помечать информационные сообщения магов, гадалок и астрологов надписями «опровергнуто наукой» или «фейк». По данным журналистов «Парламентской газеты», соответствующая инициатива нашла отклик у депутатов.

Отметим, необходимость дополнительного регулирования деятельности частных лиц, оказывающих населению услуги, связанные со сверхъестественными силами, специалисты объясняют резким ростом их популярности и снижением научной грамотности населения. В 2024 году, по данным депутатов, россияне потратили на тарологов, экстрасенсов, гадалок около 2,4 триллиона рублей.

Фото: Госдума

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.04.2025 14:34
Общество 12.04.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2025 14:11
Общество 12.04.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2025 13:10
Общество 12.04.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2025 12:14
Общество 12.04.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2025 11:27
Общество 12.04.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2025 10:50
Общество 12.04.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2025 09:37
Общество 12.04.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2025 08:55
Общество 12.04.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2025 08:21
Общество 12.04.2025 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2025 07:51
Общество 12.04.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2025 20:26
Общество 11.04.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2025 19:00
Общество 11.04.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2025 17:21
Общество 11.04.2025 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2025 16:34
Общество 11.04.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2025 16:23
Общество 11.04.2025 16:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:11
«Трубы он тоже разрушил?»: в Котово мастера «Водоканала» обвиняют в затоплении речки фекалиямиСмотреть фотографии
15:55
В Волжском КАМАЗ насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
15:14
В Госдуме предложили маркировать сообщения магов и гадалок по аналогии с иноагентамиСмотреть фотографии
14:34
«За подснежниками вам в среднюю полосу России»: Волго-Ахтубинскую пойму усыпало нежными тюльпанамиСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде задержали двух пассажиров автобуса за избиение студентаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Новый Пост №1 в Волгограде ждет грандиозный ремонтСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде за 70 млн рублей разобьют парк у нового здания Арбитражного судаСмотреть фотографии
12:32
«Невероятные эмоции!»: участники матча России и Беларуси рассказали о старте в «Кубке Победы» Смотреть фотографии
12:14
Андрей Бочаров оценил дивные росписи в храме на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:50
На юге Волгограда столб рухнул на Suzuki: все живыСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области похоронили погибшего в 2023 году на СВО Евгения ВифлянцеваСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде пояснили, почему убрали «‎СССР» со ступеней Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:37
Волгоградский школьник отдал мошенникам родительскую заначку в 1 миллионСмотреть фотографии
10:05
Наезд на 9-летнего мальчика под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде думают над форматом «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
08:55
Пиротехники обезвредили 20-ю с начала года авиабомбу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:21
В России с 1 сентября повысят президентскую стипендиюСмотреть фотографии
07:51
Волгоградцы увидят «Розовую луну» 13 апреляСмотреть фотографии
07:14
Бастрыкин услышал маму раненного мигрантом 17-летнего подростка из ЖирновскаСмотреть фотографии
23:58
«Мы - братские народы»: сборная России обыграла белорусок в первом матче «Кубка Победы» по гандболуСмотреть фотографии
22:49
Руины ночного клуба «Ибиса» вспыхнули в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:22
В Волгограде таксист снял со счета рассеянного пассажира 796 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:01
«Рвут провода, портят дома и машины»: в Волгограде жители объездной улицы просят защиты у властейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
Главное — начать? В Городище вслед за пл. Павших Борцов решили благоустроить и братскую могилуСмотреть фотографии
19:40
Суд обязал власти Волжского ликвидировать свалку возле СНТ «Тюльпан»Смотреть фотографии
19:00
В Волгограде СК изучит неторопливое расселение заваливающегося МКДСмотреть фотографии
18:24
ЦБ уточнил условия запрета на снятие наличных волгоградцами в банкоматахСмотреть фотографии
17:54
Начинающая водитель переехала ребенка на переходе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:21
Тише едешь... В Волгограде хотят ограничить скоростной режим для электросамокатовСмотреть фотографии
16:50
Волгоградец с камнем атаковал автобус №61Смотреть фотографии
 