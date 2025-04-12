В Волгограде пояснили, почему убрали «‎СССР» со ступеней Мамаева кургана

Волгоградцев озадачило исчезновение «‎СССР» из знаменитой надписи на ступенях Мамаева кургана, передает V102.RU.

На лестничном марше, напомним, в ходе ремонта и очистки ступеней в начале апреля полностью стерли надпись «За нашу Советскую Родину! СССР!». В музее-заповеднике «Сталинградская битва» тогда пояснили, что сделано это в рамках подготовки к 9 мая. Надпись пообещали к празднику восстановить, но уже 8 апреля она появилась снова. Однако на лестнице нанесли только слова «За нашу Советскую Родину!». Горожане тогда предположили, что «‎СССР» еще не успели написать. Но прошло три дня, а надпись так и остается в сокращенном виде.

- Никаких подводных камней здесь нет. Это просто технические моменты. К 9 мая, как мы и обещали, всё будет, - заверили в музее-заповеднике.

Автором надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!» на лестнице памятника-ансамбля является сталинградка Тамара Ивановна Карпова. Более 20 лет она на свои деньги покупала кисти и краску, чтобы написать эти слова. Тамара Карпова ушла из жизни в ноябре 2017 года. Решение об обновлении надписи на ступенях лестничного марша после ее смерти было принято в администрации региона. С 2017 года обновлением надписи занимаются сотрудники музея-заповедника.

Фото: Геннадия Гуляева