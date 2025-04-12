Жители станицы Слащевская Кумылженского района Волгоградской области простились с участником СВО Евгением Вифлянцевым. Печальную весть сообщил глава района Валерий Денисов, передает V102.RU.
Евгению было 47 лет. В зону СВО он отправился по контракту в сентябре 2023 года. Ефрейтор Вифлянцев служил в должности наводчика-оператора танкового взвода отдельного резервного батальона мотострелкового полка.
Погиб станичник 20 декабря 2023 года в ходе выполнения задач специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.
Фото: Валерий Денисов t.me