Общество

В Волгоградской области похоронили погибшего в 2023 году на СВО Евгения Вифлянцева

Общество 12.04.2025 11:27
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12.04.2025 11:27


Жители станицы Слащевская Кумылженского района Волгоградской области простились с участником СВО Евгением Вифлянцевым. Печальную весть сообщил глава района Валерий Денисов, передает V102.RU.
Евгению было 47 лет. В зону СВО он  отправился по контракту в сентябре 2023 года. Ефрейтор Вифлянцев служил в должности наводчика-оператора танкового взвода отдельного резервного батальона мотострелкового полка.
Погиб станичник  20 декабря 2023 года в ходе выполнения задач специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.
Фото: Валерий Денисов t.me

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