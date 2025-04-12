В России с 1 сентября повысят президентскую стипендию





В России с 1 сентября вырастит размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования. Как сообщает V102.RU, выплата составит 30 тысяч рублей в месяц.

Конкурс для получения стипендии проводится по девяти направлениями: «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Оборона и безопасность государства. Военные науки».

Срок действия стипендии действует один год. Претендовать на нее могут студенты третьего курсов и старше, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета, а также магистранты. У таких студентов не должно быть академических задолженностей и удовлетворительных оценок.