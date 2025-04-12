Новый Пост №1 в Волгограде ждет грандиозный ремонт





Предстоящий капитальный ремонт в новом помещении Поста №1 обсудил сегодня, 12 апреля, обсудил с главой Волгограда Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, он разместится бывшем театре кукол на проспекте Ленина в помещении общей площадью более 700 кв. м. Сегодня Владимиру Марченко вручили пакет документов о передаче объекта регионального имущества в муниципальную собственность. А участникам выездного совещания также представили концепцию дизайн-проекта. Предстоящий капитальный ремонт в новом помещении Поста №1 обсудил сегодня, 12 апреля, обсудил с главой Волгограда Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, он разместится бывшем театре кукол на проспекте Ленина в помещении общей площадью более 700 кв. м. Сегодня Владимиру Марченко вручили пакет документов о передаче объекта регионального имущества в муниципальную собственность. А участникам выездного совещания также представили концепцию дизайн-проекта.





Через Пост №1 ежегодно проходит порядка тысячи детей, а всего за 60-летнюю историю через него около 250 тысяч школьников. Раньше он располагался в тесных старых помещениях. Через Пост №1 ежегодно проходит порядка тысячи детей, а всего за 60-летнюю историю через него около 250 тысяч школьников. Раньше он располагался в тесных старых помещениях.

- Поэтому мы нашли помещение в центре рядом с Аллеей Героев, которое практически в 2-3 раза по площади больше прежнего. И теперь надо подумать над его более широкой концепцией, чем просто несение службы. Я бы усилил компоненты, связанные с образовательной, воспитательной функцией поста, с координирующей функцией по патриотическому воспитанию детей и молодежи, - поделилсяАндрей Бочаров. - Поэтому мы нашли помещение в центре рядом с Аллеей Героев, которое практически в 2-3 раза по площади больше прежнего. И теперь надо подумать над его более широкой концепцией, чем просто несение службы. Я бы усилил компоненты, связанные с образовательной, воспитательной функцией поста, с координирующей функцией по патриотическому воспитанию детей и молодежи, - поделилсяАндрей Бочаров.





Предлагается в том числе создать музей Поста№1. Это должен быть интерактивный центр, интересный для подрастающего поколения, где можно ознакомиться с историей поста и всей страны. Предлагается в том числе создать музей Поста№1. Это должен быть интерактивный центр, интересный для подрастающего поколения, где можно ознакомиться с историей поста и всей страны.

Также сегодня в ходе рабочей поездки Андрей Бочаров оценил ход работ по благоустройству пешеходной зоны на улице Гоголя, прилегающей к храму Александра Невского. После демонтажа незаконной постройки на освободившемся участке площадью 2,7 тыс. кв. метров появится зеленая зона, где уложат газон, высадят сакуры, серебристые и красные клены, декоративные кустарники, обустроят удобную пешеходную дорожку — все завершат к юбилею Победы. Также сегодня в ходе рабочей поездки Андрей Бочаров оценил ход работ по благоустройству пешеходной зоны на улице Гоголя, прилегающей к храму Александра Невского. После демонтажа незаконной постройки на освободившемся участке площадью 2,7 тыс. кв. метров появится зеленая зона, где уложат газон, высадят сакуры, серебристые и красные клены, декоративные кустарники, обустроят удобную пешеходную дорожку — все завершат к юбилею Победы.





К 2028 году, когда страна будет отмечать 85-летие Сталинградской битвы, в Волгограде полностью завершат проекты, связанные с реконструкцией Аллеи Героев, площади Павших борцов и центральной набережной. К 2028 году, когда страна будет отмечать 85-летие Сталинградской битвы, в Волгограде полностью завершат проекты, связанные с реконструкцией Аллеи Героев, площади Павших борцов и центральной набережной.