Общество

В Волгограде за 70 млн рублей разобьют парк у нового здания Арбитражного суда

Общество 12.04.2025 13:10
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12.04.2025 13:10


В Ворошиловском районе Волгограда власти готовятся к строительству нового парка. Как сообщает ИА «Высота 102», современная зона отдыха должна появиться на набережной Волги у нового здания Арбитражного суда Волгоградской области на ул. им. Степана Разина. 10 апреля муниципалитет объявил о поиске подрядной организации, готовой реализовать проект.

Благоустройство должно включать в себя планировку участка, валку и корчевание существующих насаждений, обустройство пешеходных дорожек из брусчатки и фигурных бетонных плит общей площадью несколько тысяч кв. метров, а также асфальтового подъезда.

Зелёную зону парка наполнят 100 пирамидальных тополей высотой не менее 2 метров и такое же количество саженцев можжевельника высотой более 2,5 метров. Кроме того, методом гидропосева здесь будет высажен газон на площади 19,5 тыс. кв. метров. Ещё порядка 6,2 тыс. кв. метров зазеленеют с помощью рулонного газонного покрытия.

Также в парке будут установлены 14 скамеек, 15 урн, пергола и 46 уличных светильников.

Отметим, на благоустройство из бюджета выделено 70 млн рублей. Подрядчик будет отобран в конце апреля. Работы должны быть выполнены за 60 дней. Ранее власти уже выделяли 27,1 млн рублей на создание подпорной стенки у здания нового арбитражного суда Волгоградской области.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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