



Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов в преддверии майских праздников, которые россияне традиционно отмечают вылазками на природу с шашлыком, обеспокоился ростом цен на мясо и направил главе Минсельхоза Оксане Лут предложение о введении временного ограничения на экспорт продукции.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на РИА Новости, по мнению Черношова, так в России удастся сдержать рост цен на свинину и курятину.

– В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Ввести своего рода шашлычное эмбарго, – цитируют Чернышова федеральные СМИ. – Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне.

Меж тем, по данным Волгоградстата, в Волгоградской области до сих пор стоимость килограмма свинины без кости составляет в среднем 361,63 рублей – за неделю с 25 по 31 марта цены на данный вид мяса снизились, по данным статистиков, на 0,17%, на 0,25% подешевела свинина в Волгограде.

Ранее «Парламентская газета» сообщала о том что ФАС рекомендовала региональным властям активнее заключать ценовые соглашения по мясу для стабилизации стоимости социально значимых продуктов.

Фото: ИА «Высота 102»