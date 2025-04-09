Фура опрокинулась и рассыпала груз на трассе Волгоград-Москва

Полиция разбирается в обстоятельствах дорожного происшествия на трассе Волгоград-Москва в Новониколаевском районе с участием большегруза MAN.Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в 7:35 утра многотонная фура с полуприцепом опрокинулась на бок. Весь груз вывалился на проезжую часть.

ДТП произошло на 676 км автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением. Его доставили в больницу с травмами.

В настоящее время движение на данном участке дороги ограничено.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области