БелТА: Александр Лукашенко прибыл в Волгоград





29 апреля в Волгоград прибыл с официальным государственным визитом президент Беларуси Александр Лукашенко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Белорусское телеграфное агентство, самолёт политика несколько минут назад приземлился в воздушной гавани города-героя.

Как ранее сообщала редакция, лидер союзного государства совместно с президентом России Владимиром Путиным примут участие в пленарном заседании международного форума «Великое наследие — общее будущее». Кроме того, они также возложат цветы на Мамаевом кургане и проведут личную встречу.

Отметим, международный форум «Великое наследие — общее будущее», стартовавший 28 апреля в Волгограде, — одно из центральных событий празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Помимо глав России и Белоруссии в нём принимают участие несколько сотен парламентариев из 20 стран, а также политические деятели и эксперты.