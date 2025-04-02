Общество

Волгоградцы ринулись за деликатесными грибами в леса

Общество 02.04.2025 11:37
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02.04.2025 11:37


В Волгоградской области открыт сезон сбора одних из самых интересных грибов – сморчковых шапочек. Фото первого лесного урожая  делятся любители тихой охоты, передает V102.RU.
Эти грибы одними из первых появляются в степях и в лесах с наступлением весны. Сморчковые шапочки особенно ценят за необычный ореховый вкус, который придает пикантности блюдам, приготовленных из этих даров леса. 
Сморчковые шапочки встречаются практически на всей территории Волгоградской области. Точно их можно найти в Волго-Ахтубинской пойме, на Дону. Они растут как и на лугах, так и среди вязов, тополей, сосен, а вот в дубовых рощах их не встретишь. 
Как отмечают поклонники этих грибов, для них сейчас самое лучшее время – тепло и влажно. Впрочем,  собирать первые весенние дары леса лучше с теми, кто знает в этом толк. Сморчковые шапочки некоторые путают со строчками, которые напоминают по форме ядра грецких орехов. Оба вида этих грибов неядовитые, но вот строчки обязательно нужно варить перед жаркой. Впрочем, тепловой обработке некоторые подвергают и сморчковые шапочки. 
Фото Грибное сообщество VK.com

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