В Волжском коммерсанта оштрафуют за рекламу отеля на дорожном знаке

Общество 02.04.2025 15:09
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02.04.2025 15:09
Размещение рекламы на дорожном знаке стало предметом реагирования волгоградского УФАС. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, на одной из улиц Волжского на дорожном знаке «Кемпинг» помимо стандартных для такого знака обозначений была нанесена еще одна надпись - «Ультра Отель 500 м ®».
Выяснилось, что инициатором установки дорожного знака сервиса 7.10 «Кемпинг», а также знака дополнительной информации 8.1.3 «Расстояние до объекта» выступила коммерческая организация, которая размещается в парке Волжского, где проходят мероприятия в рамках фестивалей Ультра-100. При этом установка данных знаков была согласована в соответствии с действующим законодательством. Однако подрядчик проявил самодеятельность и решил объединить два знака в один, добавив туда название отеля. В таком виде знак функционировал в городе 2 месяца.
В УФАС подчеркнули, что дорожный знак приобрёл свойства рекламы, так как привлекал внимание к конкретному коммерческому объекту. Однако это является нарушением федерального законодательства.
После получения от УФАС определения о возбуждении рекламного дела инициатор установки знака устранил нарушение, заменив его на стандартный «Кемпинг».
Однако по результатам рассмотрения дела УФАС вынесено решение о признании рекламы ненадлежащей. Рекламодателю и рекламораспространителю грозят штрафы.
Фото волгоградского УФАС
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