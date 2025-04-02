Дрифтовавшего с пассажиром на крыше BMW юного лихача поймали в Волгограде





В Волгограде полиция задержала водителя BMW, устроившего дрифт с пассажиром на крыше в Советском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, выяснилось, что 19-летний волгоградец управлял иномаркой, которая была не зарегистрирована в установленном порядке.





Нарушителя удалось вычислить благодаря видеозаписи в Интернете, на которой водитель совершает опасные маневры на улице Шумского. Во время движения на крыше авто находился пассажир. С места правонарушения автомобилист скрылся.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя.

- В отношении нарушителя составлены административные протоколы, проводится процессуальная проверка по ст. 267.1. УК РФ - "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полиция просит очевидцев правонарушения обратиться в Госавтоинспекцию города или по телефонам дежурной части: 8(8442) 93-21-31, 93-77-80 или 112

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области