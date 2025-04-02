Происшествия

Водитель фуры умер в больнице Волгограда на пятые сутки после страшного ДТП

Происшествия 02.04.2025 18:47
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02.04.2025 18:47


В больнице Волгограда скончался водитель грузовика, попавшего в ДТП в Городищенском районе Волгоградской области 28 марта. На протяжении четырех дней врачи боролись за жизнь мужчины, однако, сообщает ИА «Высота 102», травмы, полученные им при столкновении двух транспортных средств, оказались смертельными. 

Напомним, 28 марта в 17-25 на 33-м километре автодороги Р-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский – Луганск» произошло столкновение автомашин Scania и SITRAK. В результате водитель одного из грузовиков оказался зажат в искореженной кабине. Освободить пострадавшего удалось спасателям, после чего он был экстренно доставлен в больницу №25 Волгограда. 

– Несмотря на усилия врачей больницы скорой медицинской помощи №25, пациент скончался, – сообщили в областном комитете здравоохранения. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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