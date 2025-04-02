



Сегодня, 2 апреля, в Волгограде в 12:00 на Мамаевом кургане стартовала патриотическая акция в День единения народов Беларуси и России. Как сообщает V102.RU, на главной высоте страны прогремел выстрел памяти.

В этот день в 1996 году лидерами двух стран был подписан договор о создании Сообщества Беларуси и России. Событие стало толчком для развития политических, экономических, военных, юридических и культурных связей между государствами.

В Волгограде в акции примут участие ветераны СВО, в Беларуси - должностные лица Вооружённых Сил, госорганов, посольства России в Беларуси, представители ветеранских и молодёжных организаций, военнослужащие. Памятная акция сегодня пройдет также в Минске и Бресте.