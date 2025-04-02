В Волгограде произошел транспортный коллапс из-за дорожных работ





Сегодня, 2 апреля, в Дзержинском районе Волгограда на Третьей продольной образовались многокилометровые пробки из-за дорожных работ. Как сообщает V102.RU, вереница машин тянется со стороны Краснооктябрьского кладбища до поста ДПС.

Пробка на данном участке дороги достигает практически трех километров. Дорожные работы, парализовавшие продольную, ведутся сразу в нескольких участках возле «шайбы».





Также осложняет ситуацию и дорожно-транспортное происшествие, которое произошло неподалеку от поста ДПС. В связи с аварией двухкилометровая пробка тянется практически от больничного комплекса и до кладбища.

Фото: архив V102.RU, скриншот Яндекс Карты