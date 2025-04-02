Общество

В Волгограде произошел транспортный коллапс из-за дорожных работ

Общество 02.04.2025 16:29
0
02.04.2025 16:29


Сегодня, 2 апреля, в Дзержинском районе Волгограда на Третьей продольной образовались многокилометровые пробки из-за дорожных работ. Как сообщает V102.RU, вереница машин тянется со стороны Краснооктябрьского кладбища до поста ДПС. 

Пробка на данном участке дороги достигает практически трех километров. Дорожные работы, парализовавшие продольную, ведутся сразу в нескольких участках возле «шайбы». 


Также осложняет ситуацию и дорожно-транспортное происшествие, которое произошло неподалеку от поста ДПС. В связи с аварией двухкилометровая пробка тянется практически от больничного комплекса и до кладбища. 

Фото: архив V102.RU, скриншот Яндекс Карты

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.04.2025 17:41
Общество 02.04.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 16:58
Общество 02.04.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 16:31
Общество 02.04.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 16:05
Общество 02.04.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 15:48
Общество 02.04.2025 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 15:30
Общество 02.04.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 15:09
Общество 02.04.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 13:47
Общество 02.04.2025 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 13:43
Общество 02.04.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 12:35
Общество 02.04.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 12:17
Общество 02.04.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 12:10
Общество 02.04.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 11:45
Общество 02.04.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 11:37
Общество 02.04.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 10:29
Общество 02.04.2025 10:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:41
В центре Волгограда снесут послевоенный трехэтажный домСмотреть фотографии
17:32
Дрифтовавшего с пассажиром на крыше BMW юного лихача поймали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
Волгоградца осудили за мошенничество с продажей запчастей к мотоцикламСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области похоронили погибшего в ДНР Романа МеньковаСмотреть фотографии
16:31
Волгоградцев предупредили о фейковых звонках из РоскомнадзораСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде произошел транспортный коллапс из-за дорожных работСмотреть фотографии
16:05
В мэрии назвали бесполезными ночевки волгоградцев в очереди ради записи детей в школуСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде суд запретил работу пансионата-невидимки «Мирра»Смотреть фотографии
15:30
Памятник сталинградке Марии Лиманской установят к 9 Мая в СаратовеСмотреть фотографии
15:09
В Волжском коммерсанта оштрафуют за рекламу отеля на дорожном знакеСмотреть фотографии
14:59
В Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать двойную пенсиюСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом открытие двух новых путепроводов на пути к морю сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Волгоградцам в мае предстоит отдыхать два раза по четыре дняСмотреть фотографии
13:45
Агрономы впервые попали в список дефицитных профессий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде показали модернизированный под «Львёнок» 47-летний трамвайСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Легко не было, но мечты сбывались: самые заметные достижения Бочарова на посту губернатора за 11 летСмотреть фотографии
12:35
Волгоградский ботсад покажет 200 тыс. однолетников на выставке 5 апреляСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом ФСБ совместно с полицией сорвали транзит 5 кг наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
В Волгограде прозвучал выстрел памяти в День единения Беларуси и РоссииСмотреть фотографии
11:50
Участнику дебоша в ночном баре под Волгоградом продлили арестСмотреть фотографии
11:45
В России по указу Путина мигрантами займётся спецподразделение МВДСмотреть фотографии
11:37
Волгоградцы ринулись за деликатесными грибами в лесаСмотреть фотографии
10:29
По 80 тысяч рублей начали получать фронтовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом лайка разорвала лицо 8-летнему школьникуСмотреть фотографии
10:17
Автомобилисты сняли на видео белую стену на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
Научить детей помнить: в Волгограде прошли патриотические занятия для школьниковСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде выяснили оптимальное время пути от дома до работыСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде таксист снес незаметного пешехода на ул. РокоссовскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
В мэрии Волгограда очередное изменение маршрута №68 объяснили запросами жителейСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде уложили более 1500 квадратных метров асфальта после работ на сетяхСмотреть фотографии
 