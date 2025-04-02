Памятник сталинградке Марии Лиманской установят к 9 Мая в Саратове

В Саратове установят памятник уроженке Сталинградской области, известной во всем мире как «Регулировщица Победы» или «Бранденбургская Мадонна», – Марии Лиманской. Как сообщило сегодня, 2 апреля, ИА «СарИнформ», мемориал планируют создать уже к 9 Мая на въезде в саратовский Парк Победы.

– Сейчас памятник отливают на заводе в Подмосковье. Губернатор Роман Бусаргин потребовал, чтобы мэрия облагородила территорию вокруг памятника. Там обустроят место для возложения цветов, – передает издание.

Напомним, что Мария Филипповна Лиманская родилась в селе Старая Полтавка в 1924 году. Весной 1942 года 18-летней девчонкой она ушла на фронт и служила в запасном полку, где шила одежду советским солдатам. Потом вместе с подругами после обучения попала в регулировщицы.

Под вражеским огнем Лиманская регулировала движение войск на переправе через Дон, участвовала в Сталинградской битве, в освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.





Мировую славу Мария Лиманская получила, благодаря фотоснимку, сделанному военным корреспондентом Евгением Халдеем в Берлине. На нем она, 21-летняя девчонка, у Бранденбургских ворот направляет автомобили. Это было за неделю до Великой Победы.

Судя по эскизам, которые показали в саратовском правительстве, авторы памятника решили воссоздать тот самый момент с легендарной фотографии.

Напомним, что Мария Филипповна после войны работала медсестрой, а затем библиотекарем в одной из школ Волгоградской области. В 1994 году приехала жить в село Звонаревка к своей дочери. Скончалась в 2024 году на 101-м году жизни.

Фото: правительство Саратовской области, архив ГУ МВД России по Волгоградской области