В Волгограде суд запретил работу пансионата-невидимки «Мирра»





В Красноармейском районе Волгограда прокуратура через суд добилась запрета на работу частного пансионата «Мирра». Как сообщает ИА «Высота 102», учреждение для пребывания людей преклонного возраста и инвалидов было обустроено индивидуальным предпринимателем из Воронежа в обычном загородном коттедже и не отвечало требованиям безопасности.

- Организованная ИП Букреевым В.А. деятельность пансионата осуществляется с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности в индивидуальном жилом доме по адресу: г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 125. Эксплуатация жилого помещения под видом патронажного дома «Мирра» не соответствует функциональному классу пожарной опасности здания. Также пансионат для престарелых граждан и инвалидов не оборудован системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Также волгоградский филиал патронажной организации не проходил по специализированным реестрам, в результате чего надзорные органы не могли осуществлять полноценный контроль за работой учреждения.

Отметим, решением Левобережного районного суда Воронежа ИП Букрееву В.А. запрещено оказывать социальные услуги в Волгограде.

Фото: прокуратура Волгоградской области