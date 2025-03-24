Татьяна Голикова заявила о рекордном снижении количества бедных в России

Федеральные новости 24.03.2025 15:35
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24.03.2025 15:35
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова озвучила успехи государства в борьбе с бедностью. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на стенограмму заседания кабмина под председательством Михаила Мишустина, которое состоялось сегодня, 24 марта. Это заявление Татьяна Голикова сделала во время презентации стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей, которую уже утвердило правительство.
- Мы движемся поступательно по показателям снижения бедности. Вы уже говорили, что 2024 год здесь ознаменовался серьёзным результатом. Мы имеем показатель 7,2. Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов и вообще в истории Российской Федерации. Здесь мы уделяем особое внимание снижению показателя бедности многодетных семей. В этой связи будем донастраивать меры поддержки. Примером такой донастройки является семейная налоговая выплата, которая вступит в силу с 2026 года. И конечно, это рост минимального размера оплаты труда, трудовых доходов и так далее, .- цитата из ее выступления.
Стратегия, принятая до 2036 года, включает в себя совершенствование помощи родителям, в том числе улучшение жилищных условий, повышение качества и доступности медицинской помощи с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, профилактику заболеваний, особенно тех, которые влияют на репродуктивное здоровье. Главная цель стратегии – увеличить рождаемость и создать условия для развития детей.
Фото сайта правительства РФ
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