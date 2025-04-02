



В Волгограде за два дня – 1 и 2 апреля – жители Дзержинского района подали на поступление в первый класс школы №7 им. Александры Пахмутовой 284 заявки. Конкурс на одно место, как сообщает ИА «Высота 102», уже составил фактически три человека.

– На сегодняшний день в школе предусмотрено 100 мест для первоклашек – 4 первых класса по 25 человек. Число первых классов увеличено на один класс, в этом году из начальной школы выпускается 3 четвёртых класса. За счет увеличения на один класс, образовательной организации удастся принять больше желающих, – сообщили информагентству в профильном комитете администрации Волгоградской области.

Однако даже увеличенное количество мест не покрывает, получается, спроса. Заявления родителей в организации будут принимать до 30 июня включительно.

– Согласно установленным общим правилам, все заявления подаются через Госуслуги, приносить подтверждающие документы и реализовать свое льготное право на прием в первый класс на закрепленной территории не обязательно в первый день приема, – отмечают чиновники. – Прием документов регулируется федеральным законодательством. Право на внеочередное зачисление в школы закреплено для детей погибших участников спецоперации, в том числе добровольцев и сотрудников Росгвардии. Приоритет при зачислении в школы имеют также льготные категории, в число которых входят дети военнослужащих, сотрудников полиции и других силовых и надзорных ведомств, дети, братья или сёстры которых учатся в выбранной школе, дети, проживающие на закреплённой за школой территории.

Несмотря на уже поданные без малого три сотни заявлений, многие родители будущих первоклассников продолжают стоять в очередях в надежде определить ребенка именно в школу №7 в Дзержинском районе.

Меж тем, напомним, на западе Волгограда в прошлом году были открыты две новые школы, а всего в Дзержинском районе 18 общеобразовательных школ, в которых осуществляется набор в 63 первых класса.

– Региональным комитетом образования и науки, рекомендовано профильным комитетам муниципальных образований, в случае превышения количества желающих для поступления в школу, индивидуально прорабатывать вопрос о приглашении детей в близлежащие школы с учетом территориальной доступности и комфорта будущих школьников и родителей, – уточняют в профильном ведомстве.

Фото: читатели ИА «Высота 102»