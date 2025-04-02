В Волгоградской области похоронили погибшего в ДНР Романа Менькова

Общество 02.04.2025 16:58
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02.04.2025 16:58
В Кумылженском районе Волгоградской области проводили в последний путь участника специальной военной операции Романа Менькова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Победа», воину было 42 года.
В зону СВО Роман ушел по контракту в октябре 2024 года. Военную службу гвардии рядовой проходил в должности оператора отделения захвата взвода штурмовой роты.
Погиб Роман 15 февраля в селе Евгеновка в ДНР при выполнении задач специальной военной операции на Украине.
Похоронили воина на гражданском кладбище в станице Скуришенская Глазуновского сельского поселения.
Коллаж V102.RU
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