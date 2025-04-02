Участнику дебоша в ночном баре под Волгоградом продлили арест





Жирновский районный суд Волгоградской области продлил меру пресечения местному жителю, избившему битой и стулом посетителей ночного бара «Лагуна». Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, мужчина будет находиться в СИЗО до 4 мая текущего года.

Как ранее сообщалось информагентством, в ночь с 31 января на 1 февраля Дмитрий Вайган, находясь в помещении бара с травматическим пистолетом в руках, угрожал отдыхающим, а потом избил металлическим стулом и битой посетителей.

В судебном заседании обвиняемый возражал против продления меры пресечения. Однако постановлением районного суда ходатайство по продлению срока ареста было удовлетворено.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области