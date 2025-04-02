В центре Волгограда снесут послевоенный трехэтажный дом

Общество 02.04.2025 17:41
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02.04.2025 17:41
В Волгограде еще один многоквартирный дом признан аварийным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инспекцию госжилнадзора, поводом послужило ненадлежащее техническое состояние трехэтажки, расположенной на улице Днестровская, 2а в Центральном районе областного центра.
Заключение о состоянии дома было составлено инспекцией госжилнадзора по итогам обследования здания, а затем направлено в администрацию Центрального района. Межведомственная комиссия в итоге признала дом аварийным и подлежащим сносу.
Согласно открытым данным, дом №2а по улице Днестровская был построен в 1956 году из кирпича и железобетонных плит перекрытия.
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