Общество 02.04.2025 19:47
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02.04.2025 19:47
Осенью 2025 года на перекрестах Волгограда и Волжского установят в общей сложности 48 камеры видеонаблюдения сверхвысокого разрешения - 4К, 3840×2160 пикселей. Эти данные, передает ИА «Высота 102», сообщили в комитете информационных технологий Волгоградской области.
В Волгограде появятся 7 камер видеонаблюдения, в Волжском – 41. Помимо записи видеопотока с улично-дорожной сети это оборудование позволит использовать получаемое видеоизображение для дальнейшей обработки специальным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта для автоматического детектирования ДТП и передачи в автоматизированном режиме такой информации оператору, распознавания моделей транспортных средств и их номерных знаков, определения интенсивности движения.
Новая аппаратура будет установлена при поддержке федерального центра в 66 российских городах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», в который вошли два города Волгоградской области.
Интеллектуальные транспортные системы представляют собой комплексы взаимосвязанных автоматических средств фиксации данных, обработки информации и принятия решений. Например, в волгоградском регионе в ИТС входят системы мониторинга параметров транспортного потока, управляемые светофорные объекты, камеры видеонаблюдения, информационные табло, системы метеомониторинга и экомониторинга.
Справка. Всего на магистралях, перекрестках и остановочных пунктах в настоящее время функционируют порядка 600 камер видеонаблюдения. Все данные и информация от оборудования, подсистем и модулей ИТС стекаются в единый региональный центр управления транспортом. На уровне двух крупнейших городов региона созданы муниципальные центры управления транспортом. Это помогает специалистам осуществлять мониторинг и управление дорожным движением, общественным транспортом, вовремя и оперативно реагировать на происшествия и инциденты.
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