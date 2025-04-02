В России по указу Путина мигрантами займётся спецподразделение МВД





2 апреля президент Владимир Путин подписал указ о создании на базе МВД России специальной службы, которая будет курировать вопросы гражданства и миграционной политики. Как сообщает ИА «Высота 102», образование новой структуры потребует увеличить штат сотрудников полиции.

Согласно тексту документа, кабмину поручено в течение трёх месяцев уточнить штатную численность органов внутренних дел, скорректировать законодательство и обеспечить финансирование новой службы.

- Это решение позволит с большей результативностью решать связанные с миграционными процессами вопросы, а также существенно увеличить динамику этой работы, значительно улучшить координацию между ведомствами, - прокомментировали указ в пресс-службе МВД России.

Руководить новой службой будет первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. В настоящее время этот пост занимает Александр Горовой.

Отметим, перед новой структурой будут стоять задачи по контролю за миграционными процессами, усилению мониторинга за пребыванием мигрантов в России, а также по снижению количества преступлений, совершённых иностранными гражданами.