Расследования

Волгоградца осудили за мошенничество с продажей запчастей к мотоциклам

Расследования 02.04.2025 17:22
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02.04.2025 17:22


Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным в мошенничестве местного жителя, который под видом продавца запчастей для мотоциклов обманут 13 человек. Как сообщили V102.RU в райсуде, афериста приговорили к 2 годам 1 месяцу колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что мужчина с декабря 2023 года по май 2024-го в Интернете находил клиентов, желающих купить запчасти. Он отправлял им фотографии несуществующих деталей. После того, как ему переводили деньги за товар и доставку, он переставал выходить на связь.

Прежде чем заняться обманом в Интернете, мужчина подготовился. Он купил у незнакомца на улице именную банковскую карту, а потом через мобильное приложение банка привязал к ней несколько сим-карт, которые приобрел в торговой точке. Услугу «Мобильный банк» от своего личного номера телефона волгоградец отключил. Потом он стал искать людей, желающих купить запчасти для мотоциклов и даже вступил в группу мотоциклистов.

Приговором суда с мошенник должен выплатить потерпевшим 101 тысячу рублей причиненного материального ущерба. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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