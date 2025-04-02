В Волгограде началась обкатка 47-летнего трамвая «Татра Т-3», прошедшего кардинальное обновление в ремонтном цеху муниципального завода «ВЭТА». Как сообщили V102.RU в администрации города, перед выходом на линию модернизированный вагон пройдет в ходе обкатки 50 км.





- Во время тестовых испытаний специалисты проверят функционирование всех систем транспортного средства. После прохождения обкатки трамвай выйдет на один из городских маршрутов, - сообщили в мэрии.

Трамвайный вагон покрасили в сине-белые цвета, как новые «Львята» и «Невские», которые курсируют в настоящее время на линии скоростного трамвая. К современным вагонам модернизированная «Татра Т-3» приблизилась не только расцветкой но и внутренним наполнением.

- Мастера восстановили трамвайные тележки и все электрооборудование, включая четыре двигателя. Установили силовой электронный привод, что позволит экономить до 40% электроэнергии. Заменили обшивку кузова на современные композитные материалы, конструкцию дверей сделали распашной. Кроме того, обновили интерьер салона: установили новые сидения, системы видеонаблюдения, отопления и освещения, - рассказали в горадминистрации.

Примечательно, что теперь в обновленном вагоне «Татра Т-3» появился и кондиционер.

Видео: администрация Волгограда / t.me