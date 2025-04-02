Общество

В мэрии назвали бесполезными ночевки волгоградцев в очереди ради записи детей в школу

Общество 02.04.2025 16:05
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02.04.2025 16:05


В Кировском районе Волгограда горожане уже третьи сутки стоят в очереди у школы №77 для записи детей в первый класс. Как сообщили ИА «Высота 102» родители будущих первоклассников, по периметру образовательного учреждения выстроились порядка двухсот человек. 

– Моя дочь с 8 утра вчерашнего дня простояла в очереди. К вечеру она была 92-ой. Многие еще с 31 марта приехали к школе, чтобы оказаться в первой половине очереди,  пожаловалась одна из местных жительниц. 

По словам волгоградцев, такое столпотворение связано с тем, что администрация школы якобы потребовала личное присутствие каждого родителя. В связи с этим некоторые родители сочли правильным заранее занимать места на улице. 

– Прием осуществляется лишь до 5 вечера. Надеюсь, что руководство примет меры и это издевательство закончится, поскольку не хотелось бы продолжать это великое стояние, – рассказала бабушка одного из будущих первоклассников. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» попытались дозвониться до руководства школы №77, однако там и представителям СМИ указали на «место», предложив общаться по проблемному вопросу только лишь посредством переписки. А вот в мэрии оказались куда более открытыми для диалога. 

В администрации Волгограда, в частности, напомнили, что заявление можно подать не только при личном посещении, но и в электронном виде через портал Госуслуги или региональную подсистему «Е-услуги. Образование»е. Обе формы заявлений вносятся в единую очередь.  

– Проектная мощность МОУ СШ № 77 в новом учебном году рассчитана на 4 первых класса. Приказ о зачислении будет выпущен после окончания приемной компании, т.е. после 30 июня. В соответствии с федеральным законодательством приоритетное право на зачисление ребенка в первый класс имеют несколько категорий граждан, включая погибших участников СВО, сотрудников правоохранительных органов и ряда других, – рассказали в администрации города. 

Кроме того, приоритетным правом обладают будущие первоклассники, чьи старшие братья и сестры уже посещают данное учебное заведение. 

– Накануне 1 апреля в школе №77 состоялось родительское собрание, на котором родителям будущих первоклассников, проживающих на микроучастке, рассказали обо всех способах подачи заявления о приеме в первый класс, – подчеркнули в администрации.

Здесь также дали понять, что ночевки волгоградцев в очередях – малоэффективная затея.

– Намерение некоторых родителей лично подать заявление о зачислении ребенка никак не увеличивает шансы на зачисление. Наоборот, отправка заявления посредством электронных сервисов после старта приемной кампании поместит заявление в начало очереди, – говорится в ответе мэрии. 

Оригиналы документов можно принести в образовательное учреждение в течение 5 рабочих дней.

Фото: Яндекс Карты

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