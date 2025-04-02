По 80 тысяч рублей начали получать фронтовики в Волгоградской области

Общество 02.04.2025 10:29
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02.04.2025 10:29
Ряд категорий жителей Волгоградской области начали получать юбилейную выплату ко Дню Победы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении Соцфонда, деньги перечисляются в рамках исполнения Указа Президента, принятого в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Со 2 апреля по 80 тысяч рублей начали направлять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя».
Также Отделение СФР по Волгоградской области перечислило выплаты в размере 55 тыс. рублей труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вместе с пенсией в апреле региональное Отделение СФР направило и ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей.
Единовременные выплаты доставляются получателям одновременно с пенсией за апрель 2025 года.
Фото V102.RU (архив)
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