Волгоградцам в мае предстоит отдыхать два раза по четыре дня





Майские праздники в этом году пройдут в два этапа по четыре дня с длинной шестидневной рабочей неделей. Первая часть четырехдневного отдыха, приуроченного к празднику весны и труда, намечена на период с 1 по 4 мая.

Второй этап праздничных дней, на этот раз в честь Дня Победы, запланирован с 8 по 11 мая. Между периодами отдыха предстоит всего 3 рабочих дня – с 5 по 7 мая. А 30 апреля считается предпраздничным рабочим днем, поэтому продлится на час меньше.

В общей сумме в мае волгоградцы вместе с праздничными днями будут отдыхать практически две недели – 13 дней.