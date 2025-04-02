Волгоградский ботсад покажет 200 тыс. однолетников на выставке 5 апреля

В Волгоградском ботаническом саду 5 апреля откроется крупная выставка однолетних растений, которая продлится неделю. Как сообщили V102.RU в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, экспозиция включает порядка 200 тысяч растений.

Выставка под названием «Краски городских улиц» покажет цветущие однолетние растения самых разных сортов.

Цикл жизни однолетних растений составляет около 12 месяцев. За это время они проходят стадии роста, цветения и плодоношения, после чего погибают.

Фото из архива V102.RU