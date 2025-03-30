Происшествия

В Волжском «ВАЗ» на скорости впечатался в черный внедорожник

Происшествия 30.03.2025 08:17
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30.03.2025 08:17


Авария с участием двух автомобилей произошла в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне в 16-20 «ВАЗ-2115» врезался в Mitsubishi Pajero.



ДТП произошло напротив дома №383 на проспекте Ленина. Момент столкновения попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

На записи видно, что отечественная легковушка на скорости врезался в японский внедорожник, который совершает поворот налево. ДТП происходит в тот момент, когда загорается красный цвет для «ВАЗа».

По данным полиции, в этой аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Его забрали в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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