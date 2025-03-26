В Дзержинском районе Волгограда убрали с путей сломавшийся вагон

Возобновлено движение трамваев №5 и №10, которые ходили по усеченным маршрутам из-за поломки вагона в Дзержинском районе Волгограда, передает V102.RU.
- Движение трамваев №5 и №10 осуществляется в полном объёме, - сообщили в администрации города.
Напомним, что в 15:00 на пересечении пр. им. Жукова и ул. Каспийской в связи с технической неисправностью произошла остановка вагона модели «Татра», который следовал по маршруту №5 в сторону Дзержинского района. Вагон пришлось отбуксировать с проезжей части, чтобы освободить пути. На это время маршруты №5 и №10 курсировали в измененных границах.
Фото из архива V102.RU