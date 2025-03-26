В Дзержинском районе Волгограда нарушено движение трамваев

Сегодня, 26 марта, трамвайные маршруты №5 и №10 курсируют в измененных границах из-за поломки вагона на линии, передает V102.RU со ссылкой на мэрию.

- В 15.00 в связи с технической неисправностью произошла остановка вагона модели «Татра», следовавшего по маршруту №5 в сторону Дзержинского района на пересечении пр. им. Жукова и ул. Каспийской, - сообщили в городской администрации. - Ремонтные бригады транспортного предприятия оперативно выехали на место для буксирования трамвая с проезжей части и освобождения трамвайных путей.

В настоящее время трамвай №5 следует в границах «Ул. Радомская – Детский центр», а №10 по маршруту «Детский центр – школа №36». После того, как трамвайные пути освободят, движение возобновится в привычных границах.

Фото из архива V102.RU