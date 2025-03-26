



В Иловлинском районе Волгоградской области полицейские завершили расследование уголовного дела о гибели 46-летнего пассажира. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина погиб после столкновения легковых автомобилей на региональной трассе «р.п. Иловля – с. Ольховка».

- 4 ноября 2024 года 41-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, на 29-м километре автодороги «р.п. Иловля – с. Ольховка» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомашиной BMW, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии серьёзные травмы получил 46-летний пассажир, находившийся в салоне Mercedes. На место оперативно прибыли медики, однако мужчина вскоре скончался.

Отметим, свою вину водитель иномарки признал. Уголовное дело направлено в районный суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.