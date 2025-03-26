Сегодня, 26 марта, на перекрестке в Центральном районе Волгограда произошло крупное ДТП - на скорости автомобиль бизнес-класса протаранил внедорожник. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, столкнулись Nissan Teana и Mitsubishi Pajero.





ДТП произошло на пересечении ул. Рокоссовского и ул. Невская. Внедорожник выполнял поворот налево и в него на скорости врезался Nissan, который двигался прямо.

От удара Mitsubishi Pajero развернуло, а седан вылетел на островок и впечатался в знак. За рулем находилась женщина.

- В результате ДТП водитель автомобиля Nissan доставлена в медучреждение, - сообщили в Главке.

Момент столкновения попал в объективы камер видеонаблюдения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области