Андрей Бочаров встретился с делегатами Ассоциации городов Поволжья





15 мая в Волгограде на площадке Триумфального зала музея-заповедника «Сталинградская битва» прошло заседание общего собрания Ассоциации городов Поволжья с участием губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона рассказал собравшимся о важности сохранения исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне, а также о задаче по развитию городов на великой реке Волге.

- Для всех нас волжская земля легендарного города — родная. И вы находитесь не в гостях, а дома. Уверен, знаю, что принимающая сторона в лице города делает всё, чтобы все запланированные мероприятия прошли на высоком уровне, и вы смогли не только решить стоящие задачи, обменяться мнениями по актуальным вопросам развития городов, решению проблемных вопросов, но и ближе познакомиться, выстроить тесные, более конструктивные взаимоотношения, познакомиться с городом, планом его развития, увезти домой частичку его любви, уважения со стороны горожан, жителей Волгоградской области, - подчеркнул руководитель.

Отметим, в Ассоциацию городов Поволжья входят 32 города, где проживают более 15,8 млн человек. В этом году одной из площадок для встречи представителей данных населённых пунктов стал Волгоград. В трёхдневную программу мероприятий ассоциации входят презентация программы развития волгоградской агломерации, тематические сессии и экскурсии по городу.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области