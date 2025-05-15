Драма чувств и судеб под управлением дирижёра Николая Хондзинского





18 мая в 17.00 в театре «Царицынская опера» состоится показ оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» (12+) в рамках традиционного фестиваля «Оперный Альянс». За дирижерским пультом – приглашенный маэстро, известный российский дирижёр Николай Хондзинский.

Фестиваль «Оперный Альянс» – это значимое культурное событие, объединяющее талантливых исполнителей и поклонников оперного искусства из разных стран. Фестиваль способствует развитию и популяризации оперного жанра, а также укреплению культурных связей между регионами.

«Оперный альянс» в этом году пройдет с 16 мая по 22 июня и будет посвящен величию русской музыкальной культуры, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие начнётся с эпической оперы А. Бородина «Князь Игорь» под управлением приглашенного маэстро Арифа Дадашева (Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко). Основной идеей произведения является тема патриотизма, величия русского народа, его беззаветной преданности Родине, стремления освободить Русь от набегов иноземцев.

«Царская невеста» – одна из самых известных и проникновенных опер русского классика, повествующая о трагической судьбе русской женщины XVI века, замкнутой в тереме и лишенной свободы выбора любимого.





Яркие характеры представлены в необычайно драматичных обстоятельствах, в основу произведения положен исторический эпизод женитьбы царя Ивана Грозного. Великий композитор создал не историческую трагедию, а психологическую социальную драму.

В роли режиссера-постановщика выступил заслуженный деятель искусств РФ Иркин Габитов. За дирижерским пультом в этот вечер лауреат Международной премии имени Бориса Чайковского, международных Баховских фестивалей «От Рождества до Рождества», обладатель Премии Правительства Москвы и стипендии Правительства РФ маэстро Николай Хондзинский.

Секрет притягательности личности Николая Хондзинского кроется в гармоничном сочетании высочайшего профессионализма, природной яркости и внутреннего аристократизма. Маэстро – основатель Камерной капеллы «Русская консерватория», художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра Псковской филармонии. Ранее маэстро дирижировал оркестром в постановках волгоградского театра: «Евгений Онегин», «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Тоска»,«Богема» Дж. Пуччини, «Травиата» Дж. Верди.

— «Царская невеста» для меня – самое совершенное создание оперного классика Н.А. Римского-Корсакова,— поделился впечатлениями Николай Хондзинский. — Компактная, я бы даже сказал сжатая форма оперы, глубокая прорисовка психологических образов и состояний действующих лиц, высочайший эмоциональный накал и трагизм, плюс к этому, как всегда у Корсакова, фантастической красоты гармонии и невероятно красочная оркестровка. В этой опере сложно вычленить «любимые» номера. Хотя, безусловно, к ним я бы отнес не только финал оперы, но и самое начало, сцену с Любашей, в конце которой «звонят к заутрене»… Предвкушаю нашу новую творческую встречу с «Царицынской оперой» – я много лет дружу с этим замечательным театром, неизменно радующим прекрасными солистами и оркестром, и всегда с большим удовольствием приезжаю в Волгоград.





Зрителей ждет яркое и эмоциональное представление, погружающее в атмосферу русской истории и трагедии. В главных ролях: Марфа – Евгения Старцева, Лыков – Алексей Шапошников, Грязной – Руслан Сигбатулин, Любаша – Наталья Пирогова, Василий Собакин – Игорь Тормосин, Елисей Бомелий – Вадим Дмитров и другие.

Фото: пресс-служба театра

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