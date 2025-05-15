Общество

Драма чувств и судеб под управлением дирижёра Николая Хондзинского

Общество 15.05.2025 17:12 Реклама
0
15.05.2025 17:12 Реклама


18 мая в 17.00 в театре «Царицынская опера» состоится показ оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» (12+) в рамках традиционного фестиваля «Оперный Альянс». За дирижерским пультом – приглашенный маэстро, известный российский дирижёр Николай Хондзинский.
Фестиваль «Оперный Альянс» – это значимое культурное событие, объединяющее талантливых исполнителей и поклонников оперного искусства из разных стран. Фестиваль способствует развитию и популяризации оперного жанра, а также укреплению культурных связей между регионами.
«Оперный альянс» в этом году пройдет с 16 мая по 22 июня и будет посвящен величию русской музыкальной культуры, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие начнётся с эпической оперы А. Бородина «Князь Игорь» под управлением приглашенного маэстро Арифа Дадашева (Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко). Основной идеей произведения является тема патриотизма, величия русского народа, его беззаветной преданности Родине, стремления освободить Русь от набегов иноземцев. 
«Царская невеста» – одна из самых известных и проникновенных опер русского классика, повествующая о трагической судьбе русской женщины XVI века, замкнутой в тереме и лишенной свободы выбора любимого.

Яркие характеры представлены в необычайно драматичных обстоятельствах, в основу произведения положен исторический эпизод женитьбы царя Ивана Грозного. Великий композитор создал не историческую трагедию, а психологическую социальную драму.
 
В роли режиссера-постановщика выступил заслуженный деятель искусств РФ Иркин Габитов. За дирижерским пультом в этот вечер лауреат Международной премии имени Бориса Чайковского, международных Баховских фестивалей «От Рождества до Рождества», обладатель Премии Правительства Москвы и стипендии Правительства РФ маэстро Николай Хондзинский. 
Секрет притягательности личности Николая Хондзинского кроется в гармоничном сочетании высочайшего профессионализма, природной яркости и внутреннего аристократизма. Маэстро – основатель Камерной капеллы «Русская консерватория», художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра Псковской филармонии. Ранее маэстро дирижировал оркестром в постановках волгоградского театра: «Евгений Онегин», «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Тоска»,«Богема» Дж. Пуччини, «Травиата» Дж. Верди. 
— «Царская невеста» для меня – самое совершенное создание оперного классика Н.А. Римского-Корсакова,— поделился впечатлениями Николай Хондзинский. — Компактная, я бы даже сказал сжатая форма оперы, глубокая прорисовка психологических образов и состояний действующих лиц, высочайший эмоциональный накал и трагизм, плюс к этому, как всегда у Корсакова, фантастической красоты гармонии и невероятно красочная оркестровка. В этой опере сложно вычленить «любимые» номера. Хотя, безусловно, к ним я бы отнес не только финал оперы, но и самое начало, сцену с Любашей, в конце которой «звонят к заутрене»… Предвкушаю нашу новую творческую встречу с «Царицынской оперой» – я много лет дружу с этим замечательным театром, неизменно радующим прекрасными солистами и оркестром, и всегда с большим удовольствием приезжаю в Волгоград. 

Зрителей ждет яркое и эмоциональное представление, погружающее в атмосферу русской истории и трагедии. В главных ролях: Марфа – Евгения Старцева, Лыков – Алексей Шапошников, Грязной – Руслан Сигбатулин, Любаша – Наталья Пирогова, Василий Собакин – Игорь Тормосин, Елисей Бомелий – Вадим Дмитров и другие.
Фото: пресс-служба театра
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneRJUHUUB8L

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.05.2025 18:05
Общество 15.05.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 17:19
Общество 15.05.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:54
Общество 15.05.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:51
Общество 15.05.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:11
Общество 15.05.2025 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:03
Общество 15.05.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 15:02
Общество 15.05.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 14:53
Общество 15.05.2025 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 13:08 Реклама
Общество 15.05.2025 13:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 12:21
Общество 15.05.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 11:27
Общество 15.05.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 11:00
Общество 15.05.2025 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 10:46
Общество 15.05.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 10:32
Общество 15.05.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 10:10
Общество 15.05.2025 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:07
В Волгоградской области будут искать замену 26 глав сельских поселенийСмотреть фотографии
18:05
Росводресурсы продлили «рыбную полку» на три дня на Нижней ВолгеСмотреть фотографии
17:19
Андрей Бочаров встретился с делегатами Ассоциации городов ПоволжьяСмотреть фотографии
17:12
Драма чувств и судеб под управлением дирижёра Николая ХондзинскогоСмотреть фотографии
16:54
Москвичи взялись за реставрацию аварийного памятника Ленину в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:51
Волгоградца осудили на 6,5 лет за совращение школьниц и распространение порнографииСмотреть фотографии
16:11
Ретропоезд «Воинский эшелон» увидели почти 40 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
16:03
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Владимиром КотковскимСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде зампрокурора спас мужчину от преследовательницы с ножомСмотреть фотографии
15:16
Судья в отставке Александра Любченко скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:02
В ботсаду ВГСПУ раньше срока распустились цветы на тюльпановом деревеСмотреть фотографии
15:00
«Ротор» заключил новый контракт с капитаном Алексеем ШумскихСмотреть фотографии
14:53
Родились в рубашке: пострадавших в огненном ДТП в Волгограде отпустили домойСмотреть фотографии
14:52
Волгоградцу почти 7,5 тысяч раз пытались дозвониться мошенникиСмотреть фотографии
13:47
«Конец этому будет?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожал до 150 рублейСмотреть фотографии
13:08
Жители Волгограда могут сэкономить на поездках по городуСмотреть фотографии
13:02
Волгоградка попыталась оспорить срок за кражу золотых зубов пенсионеркиСмотреть фотографии
12:51
Назван регион из списка лидирующих по выпуску молочного фальсификатаСмотреть фотографии
12:49
Глеб Шильников продлил контракт с волгоградским «Ротором»Смотреть фотографии
12:21
Сглазили? В Городище нового подрядчика оштрафовали за срыв благоустройства пл. Павших БорцовСмотреть фотографии
12:07
Волгоградское УФСБ задержало подозреваемого в пособничестве мошенникам москвичаСмотреть фотографии
11:32
МегаФон открыл портал для саморегистрации поставщиковСмотреть фотографии
11:27
Волгоградлец лишился недвижимости из-за долга в 800 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:14
«Назвался Арсением»: в Волжском пропавшего директора театра «Арлекин» отцепили от поездаСмотреть фотографии
11:00
Абоненты ИВЦ ЖКХ могут подать обращение в МФЦ для решения коммунальных вопросовСмотреть фотографии
10:46
Грозящую комой инфекцию завезли в Волгоградскую область из Пермского краяСмотреть фотографии
10:43
Волгоградцев шокировал картофель за 139 рублейСмотреть фотографии
10:32
В Волжском на пляже раздадут Wi-Fi и установят камеры видеонаблюденияСмотреть фотографии
10:10
Камеры засняли спасение волгоградцами водителя подбитого трактором NissanСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
На видео попало столкновение двух кроссоверов на пустом перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 