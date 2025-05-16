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Последний шанс купить Changan со скидкой: стартовала распродажа во FRESH Волгоград

Авто 16.05.2025 10:00 Реклама
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16.05.2025 10:00 Реклама


«Чанган Центр FRESH Волгоград» дарит невероятную возможность приобрести автомобиль своей мечты с огромной выгодой только в мае 2025 года.

Специальные условия покупки автомобиля распространяются на самые популярные модели седанов, кроссоверов и внедорожников Changan:
 ALSVIN от 1 450 000  рублей, выгода до 449 000;
 EADO plus от 1 859 900 рублей, выгода до 650 000;
 LAMORE от 2 199 900 рублей, выгода до 670 000;
 CS35PLUS NEW от 1 699 900 рублей, выгода до 930 000;
 UNI-S от 1 999 900 рублей, выгода до 960 000;
 CS75PLUS NEW от 2 549 900 рублей, выгода до 1 400 000;
 CS95 NEW от 3 849 900 рублей, выгода до 760 000;
 UNI-T от 2 099 900 рублей, выгода до 1 070 000;
 UNI-V от 2 250 000 рублей, выгода до 889 500;
 UNI-K от 3 299 900 рублей, выгода до 1 250 000;
 HUNTER plus от 3 099 900 рублей, выгода до 640 000.
В Волгограде компания FRESH представлена многофункциональным центром по продаже и обслуживанию автомобилей на проспекте Жукова, 94д и предлагает как новые, так и машины с пробегом: все они собраны на едином маркетплейсе Freshauto.ru.

На сайте размещены десятки тысяч автомобилей, каждый из которых может быть доставлен в любой регион присутствия, где работают хабы FRESH, в том числе в Волгоград. Также компания располагает сервисными центрами, в которых осуществляется техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт автомобилей различных марок. В своей работе специалисты FRESH используют уникальные технологии, в числе которых – диагностика автомобилей с пробегом по 258 пунктам.
Адрес: Волгоград, пр-т Жукова, 94д (ежедневно с 9:00 до 21:00)
Телефон: 7 (844) 220-23-67
Реклама, не оферта. Данные выгоды предоставляются при наличии трейд ин и приобретении автомобиля в кредит. Окончательную цену на автомобили уточняйте в отделе продаж. Возможен кредит без первоначального взноса срок от 12 мес до 96 мес, по программе DIRECT предполагается сниженная процентная ставка от 14,5%. Окончательный размер ставки зависит от модели автомобиля марки changan, срока кредита.
ООО «Фреш МБ», ИНН 3443137377, ОГРН 1173443023698

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