«Ветераны России» просят Путина вернуть Волгограду имя Сталинград

Общероссийское общественное движение «Ветераны России», офис которого находится на Мясницкой улице в Москве, обратились к Владимиру Путину и Валентине Матвиенко с предложением переименовать Волгоград в Сталинград. Как сообщает V102.RU, письмо этого общественного движения 15 мая опубликовало РИА Новости.

Несколько дней назад переименовать город призывала Мария Шукшина. До нее с такой инициативой выступали разные политики и общественные деятели, которые, отметим, не живут в Волгограде. Однако встречаются и те, кто считает, что менять название Волгоград на Сталинград не нужно.

Напомним, 29 апреля 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда имени «Сталинград». После возобновившейся дискуссии о возвращении исторического имени городу-герою глава государства вновь отметил, что соответствующее решение должны принять сами волгоградцы.