Общество

«Ветераны России» просят Путина вернуть Волгограду имя Сталинград

Общество 15.05.2025 21:27
0
15.05.2025 21:27


Общероссийское общественное движение «Ветераны России», офис которого находится на Мясницкой улице в Москве, обратились к Владимиру Путину и Валентине Матвиенко с предложением переименовать Волгоград в Сталинград. Как сообщает V102.RU, письмо этого общественного движения 15 мая опубликовало РИА Новости.

Несколько дней назад переименовать город призывала Мария Шукшина. До нее с такой инициативой выступали разные политики и общественные деятели, которые, отметим, не живут в Волгограде. Однако встречаются и те, кто считает, что менять название Волгоград на Сталинград не нужно.

Напомним, 29 апреля 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда имени «Сталинград». После возобновившейся дискуссии о возвращении исторического имени городу-герою глава государства вновь отметил, что соответствующее решение должны принять сами волгоградцы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.05.2025 19:33
Общество 15.05.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 19:11
Общество 15.05.2025 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 18:05
Общество 15.05.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 17:19
Общество 15.05.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 17:12 Реклама
Общество 15.05.2025 17:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:54
Общество 15.05.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:51
Общество 15.05.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:11
Общество 15.05.2025 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:03
Общество 15.05.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 15:02
Общество 15.05.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 14:53
Общество 15.05.2025 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 13:08 Реклама
Общество 15.05.2025 13:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 12:21
Общество 15.05.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 11:27
Общество 15.05.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 11:00
Общество 15.05.2025 11:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:41
Под Волгоградом рыбака осудили за щуку не того размераСмотреть фотографии
21:27
«Ветераны России» просят Путина вернуть Волгограду имя СталинградСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде КАМАЗ нефтяной ОПГ конфисковали в пользу государстваСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде чудом удалось уцелеть водителю подбитого трактором NissanСмотреть фотографии
20:09
Облкомдортранс: перевозчики вправе повышать цены на маршруте Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
19:33
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:11
Ягода по цене мяса? Торговцы открыли клубничный сезон в Волгограде «несъедобными» ценамиСмотреть фотографии
18:43
Глава Экосовета Соловьева собрала совещание по обводнению поймы на борту АН-2Смотреть фотографии
18:07
В Волгоградской области будут искать замену 26 глав сельских поселенийСмотреть фотографии
18:05
Росводресурсы продлили «рыбную полку» на три дня на Нижней ВолгеСмотреть фотографии
17:19
Андрей Бочаров встретился с делегатами Ассоциации городов ПоволжьяСмотреть фотографии
17:12
Драма чувств и судеб под управлением дирижёра Николая ХондзинскогоСмотреть фотографии
16:54
Москвичи взялись за реставрацию аварийного памятника Ленину в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:51
Волгоградца осудили на 6,5 лет за совращение школьниц и распространение порнографииСмотреть фотографии
16:11
Ретропоезд «Воинский эшелон» увидели почти 40 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
16:03
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Владимиром КотковскимСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде зампрокурора спас мужчину от преследовательницы с ножомСмотреть фотографии
15:16
Судья в отставке Александра Любченко скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:02
В ботсаду ВГСПУ раньше срока распустились цветы на тюльпановом деревеСмотреть фотографии
15:00
«Ротор» заключил новый контракт с капитаном Алексеем ШумскихСмотреть фотографии
14:53
Родились в рубашке: пострадавших в огненном ДТП в Волгограде отпустили домойСмотреть фотографии
14:52
Волгоградцу почти 7,5 тысяч раз пытались дозвониться мошенникиСмотреть фотографии
13:47
«Конец этому будет?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожал до 150 рублейСмотреть фотографии
13:08
Жители Волгограда могут сэкономить на поездках по городуСмотреть фотографии
13:02
Волгоградка попыталась оспорить срок за кражу золотых зубов пенсионеркиСмотреть фотографии
12:51
Назван регион из списка лидирующих по выпуску молочного фальсификатаСмотреть фотографии
12:49
Глеб Шильников продлил контракт с волгоградским «Ротором»Смотреть фотографии
12:21
Сглазили? В Городище нового подрядчика оштрафовали за срыв благоустройства пл. Павших БорцовСмотреть фотографии
12:07
Волгоградское УФСБ задержало подозреваемого в пособничестве мошенникам москвичаСмотреть фотографии
11:32
МегаФон открыл портал для саморегистрации поставщиковСмотреть фотографии
 