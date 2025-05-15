Расследования

В Волгограде КАМАЗ нефтяной ОПГ конфисковали в пользу государства

Расследования 15.05.2025 20:56
0
15.05.2025 20:56


В пользу государства у трех членов ОПГ, которые промышляли кражей нефти в Волгоградской области, конфисковали четыре мобильных телефона и КАМАЗ, на котором вывозили похищенные углеводороды. Об этом V102.RU сообщили в прокуратуре региона.

Решение было принято в апелляционной инстанции, которая рассмотрела законность приговора, вынесенного ранее членам преступной группы Руднянским районным судом. За содеянное суд приговорил 56-летнего Алексея Мохова, 36-летнего Александра Семиглазова и 34-летнего Сурена Аджемяна к наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 лет до 2 лет 4 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, преступление было совершено в период с июня 2018 по май 2019 года. Установлено, что расхитителям чужой собственности помогали два оператора и сторож нефтеперерабатывающей организации. Более 41 тонны нефти было украдено с пункта налива Новокрасинского месторождения на территории Руднянского района.

Осужденные вину не признали и обжаловали приговор. Они просили его отменить и направить дело на новое рассмотрение. Апелляционная инстанция добавила к уже вынесенному наказанию решение о конфискации имущества, на чем настаивала прокуратура.

Решение вступило в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.05.2025 21:41
Расследования 15.05.2025 21:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 13:02
Расследования 15.05.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 12:07
Расследования 15.05.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2025 11:14
Расследования 15.05.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 16:15
Расследования 14.05.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 13:28
Расследования 14.05.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 13:13
Расследования 14.05.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 11:28
Расследования 14.05.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 10:18
Расследования 14.05.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 09:58
Расследования 14.05.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2025 08:27
Расследования 14.05.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2025 21:34
Расследования 13.05.2025 21:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2025 20:18
Расследования 13.05.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2025 19:08
Расследования 13.05.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2025 18:14
Расследования 13.05.2025 18:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:41
Под Волгоградом рыбака осудили за щуку не того размераСмотреть фотографии
21:27
«Ветераны России» просят Путина вернуть Волгограду имя СталинградСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде КАМАЗ нефтяной ОПГ конфисковали в пользу государстваСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде чудом удалось уцелеть водителю подбитого трактором NissanСмотреть фотографии
20:09
Облкомдортранс: перевозчики вправе повышать цены на маршруте Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
19:33
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:11
Ягода по цене мяса? Торговцы открыли клубничный сезон в Волгограде «несъедобными» ценамиСмотреть фотографии
18:43
Глава Экосовета Соловьева собрала совещание по обводнению поймы на борту АН-2Смотреть фотографии
18:07
В Волгоградской области будут искать замену 26 глав сельских поселенийСмотреть фотографии
18:05
Росводресурсы продлили «рыбную полку» на три дня на Нижней ВолгеСмотреть фотографии
17:19
Андрей Бочаров встретился с делегатами Ассоциации городов ПоволжьяСмотреть фотографии
17:12
Драма чувств и судеб под управлением дирижёра Николая ХондзинскогоСмотреть фотографии
16:54
Москвичи взялись за реставрацию аварийного памятника Ленину в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:51
Волгоградца осудили на 6,5 лет за совращение школьниц и распространение порнографииСмотреть фотографии
16:11
Ретропоезд «Воинский эшелон» увидели почти 40 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
16:03
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Владимиром КотковскимСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде зампрокурора спас мужчину от преследовательницы с ножомСмотреть фотографии
15:16
Судья в отставке Александра Любченко скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:02
В ботсаду ВГСПУ раньше срока распустились цветы на тюльпановом деревеСмотреть фотографии
15:00
«Ротор» заключил новый контракт с капитаном Алексеем ШумскихСмотреть фотографии
14:53
Родились в рубашке: пострадавших в огненном ДТП в Волгограде отпустили домойСмотреть фотографии
14:52
Волгоградцу почти 7,5 тысяч раз пытались дозвониться мошенникиСмотреть фотографии
13:47
«Конец этому будет?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожал до 150 рублейСмотреть фотографии
13:08
Жители Волгограда могут сэкономить на поездках по городуСмотреть фотографии
13:02
Волгоградка попыталась оспорить срок за кражу золотых зубов пенсионеркиСмотреть фотографии
12:51
Назван регион из списка лидирующих по выпуску молочного фальсификатаСмотреть фотографии
12:49
Глеб Шильников продлил контракт с волгоградским «Ротором»Смотреть фотографии
12:21
Сглазили? В Городище нового подрядчика оштрафовали за срыв благоустройства пл. Павших БорцовСмотреть фотографии
12:07
Волгоградское УФСБ задержало подозреваемого в пособничестве мошенникам москвичаСмотреть фотографии
11:32
МегаФон открыл портал для саморегистрации поставщиковСмотреть фотографии
 