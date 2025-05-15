В Волгограде КАМАЗ нефтяной ОПГ конфисковали в пользу государства

В пользу государства у трех членов ОПГ, которые промышляли кражей нефти в Волгоградской области, конфисковали четыре мобильных телефона и КАМАЗ, на котором вывозили похищенные углеводороды. Об этом V102.RU сообщили в прокуратуре региона.

Решение было принято в апелляционной инстанции, которая рассмотрела законность приговора, вынесенного ранее членам преступной группы Руднянским районным судом. За содеянное суд приговорил 56-летнего Алексея Мохова, 36-летнего Александра Семиглазова и 34-летнего Сурена Аджемяна к наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 лет до 2 лет 4 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, преступление было совершено в период с июня 2018 по май 2019 года. Установлено, что расхитителям чужой собственности помогали два оператора и сторож нефтеперерабатывающей организации. Более 41 тонны нефти было украдено с пункта налива Новокрасинского месторождения на территории Руднянского района.

Осужденные вину не признали и обжаловали приговор. Они просили его отменить и направить дело на новое рассмотрение. Апелляционная инстанция добавила к уже вынесенному наказанию решение о конфискации имущества, на чем настаивала прокуратура.

Решение вступило в законную силу.