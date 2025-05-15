Ретропоезд «Воинский эшелон» увидели почти 40 тысяч волгоградцев





Ретропоезд «Воинский эшелон» завершил свой путь по Волгоградской области 11 мая. Стартовал маршрут по 14 железнодорожным станциям региона 24 апреля. За время праздничного тура, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, экспозицию осмотрели почти 40 тысяч человек.

В большинстве населенных пунктов ретропоезд встречали представители органов власти, местные жители и творческие коллективы. Каждое прибытие «Воинского эшелона» сопровождалось музыкальными и танцевальными номерами на военную тематику.

– Ретропоезд «Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект, организованный при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва». За время реализации проекта с 2018 года ретропоезд увидели более 230 тысяч человек, – сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

В этом году «Воинский эшелон» был сформирован из двух действующих паровозов и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. В числе экспонатов – танки Т-34 и Т-26, бронеавтомобиль БА-64, разнокалиберные пушки и гаубицы. Также в состав поезда вошли сценическая платформа, вагон-теплушка и вагон-музей с экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Сталинградской битве. Для машинистов и помощников машинистов паровозных бригад была изготовлена железнодорожная форма образца 1943 года.



