Ретропоезд «Воинский эшелон» увидели почти 40 тысяч волгоградцев

Общество 15.05.2025 16:11
0
15.05.2025 16:11
Ретропоезд «Воинский эшелон» завершил свой путь по Волгоградской области 11 мая. Стартовал маршрут по 14 железнодорожным станциям региона 24 апреля. За время праздничного тура, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, экспозицию осмотрели почти 40 тысяч человек.
В большинстве населенных пунктов ретропоезд встречали представители органов власти, местные жители и творческие коллективы. Каждое прибытие «Воинского эшелона» сопровождалось музыкальными и танцевальными номерами на военную тематику.
– Ретропоезд «Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект, организованный при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва». За время реализации проекта с 2018 года ретропоезд увидели более 230 тысяч человек, – сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
В этом году «Воинский эшелон» был сформирован из двух действующих паровозов и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. В числе экспонатов – танки Т-34 и Т-26, бронеавтомобиль БА-64, разнокалиберные пушки и гаубицы. Также в состав поезда вошли сценическая платформа, вагон-теплушка и вагон-музей с экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Сталинградской битве. Для машинистов и помощников машинистов паровозных бригад была изготовлена железнодорожная форма образца 1943 года.
Росводресурсы продлили «рыбную полку» на три дня на Нижней Волге15.05.2025 18:05
Общество 15.05.2025 18:05
Андрей Бочаров встретился с делегатами Ассоциации городов Поволжья15.05.2025 17:19
Общество 15.05.2025 17:19
Драма чувств и судеб под управлением дирижёра Николая Хондзинского15.05.2025 17:12 Реклама
Общество 15.05.2025 17:12 Реклама
Москвичи взялись за реставрацию аварийного памятника Ленину в центре Волгограда15.05.2025 16:54
Общество 15.05.2025 16:54
Волгоградца осудили на 6,5 лет за совращение школьниц и распространение порнографии15.05.2025 16:51
Общество 15.05.2025 16:51
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Владимиром Котковским15.05.2025 16:03
Общество 15.05.2025 16:03
В ботсаду ВГСПУ раньше срока распустились цветы на тюльпановом дереве15.05.2025 15:02
Общество 15.05.2025 15:02
Родились в рубашке: пострадавших в огненном ДТП в Волгограде отпустили домой15.05.2025 14:53
Общество 15.05.2025 14:53
Жители Волгограда могут сэкономить на поездках по городу15.05.2025 13:08 Реклама
Общество 15.05.2025 13:08 Реклама
Сглазили? В Городище нового подрядчика оштрафовали за срыв благоустройства пл. Павших Борцов15.05.2025 12:21
Общество 15.05.2025 12:21
Волгоградлец лишился недвижимости из-за долга в 800 тыс. рублей15.05.2025 11:27
Общество 15.05.2025 11:27
Абоненты ИВЦ ЖКХ могут подать обращение в МФЦ для решения коммунальных вопросов15.05.2025 11:00
Общество 15.05.2025 11:00
Грозящую комой инфекцию завезли в Волгоградскую область из Пермского края15.05.2025 10:46
Общество 15.05.2025 10:46
В Волжском на пляже раздадут Wi-Fi и установят камеры видеонаблюдения15.05.2025 10:32
Общество 15.05.2025 10:32
Камеры засняли спасение волгоградцами водителя подбитого трактором Nissan15.05.2025 10:10
Общество 15.05.2025 10:10