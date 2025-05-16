Власти Волгограда опровергли слухи о закрытии автобусного маршрута №43





В администрации Волгограда прокомментировали появившуюся в социальных сетях информацию о грядущих изменениях в работе общественного транспорта в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Как сообщает ИА «Высота 102», департамент городского хозяйства не планирует ликвидировать или каким-либо образом корректировать работу автобуса №43 «Пл. Возрождения – Алюминиевый завод».

- Внесение изменений в работу маршрута №43 «Пл. Возрождения – Алюминиевый завод» не планируется. В июне данный маршрут продолжит работать по привычному для пассажиров расписанию, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, накануне волгоградцы забили тревогу из-за слухов о закрытии данного транспортного направления. Пассажиры оказались встревожены информацией, полученной от водителей подвижного состава.

Отметим, автобус №43 «Пл. Возрождения – Алюминиевый завод» обслуживает транспортная компания «Волгоградский автобусный парк». Несколько месяцев назад муниципалитет заключил контракт с организацией на перевозку пассажиров в течение 2025 года. Транспортное направление обеспечивает доставку на работу сотрудников Волгоградского алюминиевого завода. Ранее работники предприятия уже жаловались на уменьшение количества подвижного состава на маршруте №68, в результате чего переполненные автобусы проезжали мимо людей на остановках.