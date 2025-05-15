Происшествия

В Волгограде чудом удалось уцелеть водителю подбитого трактором Nissan

Происшествия 15.05.2025 20:26
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15.05.2025 20:26


В Волгограде 47-летняя водитель Nissan Qashqai, перевернувшегося утром 15 мая на ул. Рокоссовского в результате столкновения с трактором, после обследования отправлена врачами больницы №25 на амбулаторное лечение. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, женщине чудом удалось избежать серьезных травм, в связи с чем госпитализация ей не потребовалась. 

Напомним, ДТП, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, произошло в 08.20 на пересечении улиц Рокоссовского и Ткачева. Уходя от столкновения с подрезавшей его легковушкой, водитель трактора вильнул вправо, спровоцировав столкновение с кроссовером под управлением женщины. В результате удара Nissan Qashqai перевернулся и, пролетев несколько метров, остановился на боку, ударив другую машину. 

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», первыми на помощь женщине пришли очевидцы. Мужчины разбили лобовое стекло искореженной иномарки и помогли водителю выбраться из салона. Устранять последствия массового столкновения – трактор также врезался в стоявший на светофоре автомобиль – пришлось сотрудникам Госавтоинспекции и регионального МЧС России. 

Ранее информагентство публиковало видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент ДТП и спасение водителя иномарки. 

Меж тем, по мнению автоэкспертов, отвечать за ДТП, несмотря на то, что его подрезал другой автомобиль, придется водителю трактора. Пострадавшим еще предстоит установить размер причиненного ущерба. 

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