



Тракторозоводской районный суд Волгограда вынес приговор 30-летнему местному жителю, который вел непристойные переписки со школьницами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В ходе суда установлено, что подсудимый в социальной сети «ВКонтакте» знакомился с несовершеннолетними подростками и отправлял сообщения с непристойным контентом. При этом волгоградец осознавал, что возраст собеседниц не был достигнут совершеннолетия.

Кроме того, мужчина также хранил и распространял порнографические материалы другим пользователям соцсети, в том числе несовершеннолетним.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.