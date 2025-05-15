Памятник Владимиру Ленину на одноименной площади в Центральном районе Волгограда отреставрирует ООО «Реновацио» из Москвы. Как сообщает V102.RU, подрядчик, с которым госконтракт был подписан в конце апреля текущего года, начал обносить монумент строительным забором.

Заказчиком работ выступило территориальное управление Росимущества, на балансе которого находится этот объект культурного наследия. Ещё в 2022 году облкультнаследием был согласован проект реставрации памятника. Открытый конкурс по выбору подрядчика на проведение работ был объявлен 28 марта текущего года. Победителем была признана московская фирма, которая согласилась реализовать проект реставрации за 12 миллионов 590 тысяч рублей, что всего на 57,5 тысячи меньше начальной цены закупки.

Ранее информагентство сообщало об удручающем состоянии памятника, с которого начали уже отваливаться массивные гранитные плиты. По итогам судебного разбирательства, которое состоялось еще в 2019 году, было признано, что объект культурного наследия находиться в ненадлежащем состоянии. В итоге на Росимущество были возложены обязанности по обследованию и капитальному ремонту сооружения. Однако после подготовки проекта к ремонту смогли приступить только через три года.

Напомним, что подрядчику нужно демонтировать гранитные плиты постамента, выполнить усиление железобетонного основания и возвратить гранитную облицовку на место. Кроме того, должны быть восстановлены утраченные и повреждённые элементы из натурального камня. Фигуру вождя очистят от налёта, следов окисления и защитят от воздействия атмосферы специальным раствором. Также от проникновения осадков защитят стыки гранитных плит.

Отметим, что ООО «Реновацио» уже выполняла аналогичные работы на других объектах культурного наследия в Волгограде. В их числе исторические фонтаны в сквере на проспекте Ленина, «Братская могила в которой похоронены войны 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда» на проспекте Металлургов, «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф.Фаттяхутдинов и Герои Советского союза Р.Р.Ибаррури и В.Г.Каменщиков» на Аллее Героев и другие.

Памятник Ленину В.И. авторства скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова был открыт в 1960 году. Монумент представляет собой 18-метровую статую вождя, стоящую на постаменте в форме башни броневика. Находящаяся за памятником полукруглая колоннада объединяет три жилых строения в единый архитектурный ансамбль. Центральную часть этого ансамбля занимает известный на весь мир символ Второй мировой войны и героической доблести советских солдат — легендарный Дом Павлова.