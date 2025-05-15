Общество

Москвичи взялись за реставрацию аварийного памятника Ленину в центре Волгограда

Общество 15.05.2025 16:54
0
15.05.2025 16:54


Памятник Владимиру Ленину на одноименной площади в Центральном районе Волгограда отреставрирует ООО «Реновацио» из Москвы. Как сообщает V102.RU, подрядчик, с которым госконтракт был подписан в конце апреля текущего года, начал обносить монумент строительным забором.

Заказчиком работ выступило территориальное управление Росимущества, на балансе которого находится этот объект культурного наследия. Ещё в 2022 году облкультнаследием был согласован проект реставрации памятника. Открытый конкурс по выбору подрядчика на проведение работ был объявлен 28 марта текущего года. Победителем была признана московская фирма, которая согласилась реализовать проект реставрации за 12 миллионов 590 тысяч рублей, что всего на 57,5 тысячи меньше начальной цены закупки.

Ранее информагентство сообщало об удручающем состоянии памятника, с которого начали уже отваливаться массивные гранитные плиты. По итогам судебного разбирательства, которое состоялось еще в 2019 году, было признано, что объект культурного наследия находиться в ненадлежащем состоянии. В итоге на Росимущество были возложены обязанности по обследованию и капитальному ремонту сооружения. Однако после подготовки проекта к ремонту смогли приступить только через три года.

Напомним, что подрядчику нужно демонтировать гранитные плиты постамента, выполнить усиление железобетонного основания и возвратить гранитную облицовку на место. Кроме того, должны быть восстановлены утраченные и повреждённые элементы из натурального камня. Фигуру вождя очистят от налёта, следов окисления и защитят от воздействия атмосферы специальным раствором. Также от проникновения осадков защитят стыки гранитных плит.

Отметим, что ООО «Реновацио» уже выполняла аналогичные работы на других объектах культурного наследия в Волгограде. В их числе исторические фонтаны в сквере на проспекте Ленина, «Братская могила в которой похоронены войны 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда» на проспекте Металлургов, «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф.Фаттяхутдинов и Герои Советского союза Р.Р.Ибаррури и В.Г.Каменщиков» на Аллее Героев и другие.

Памятник Ленину В.И. авторства скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова был открыт в 1960 году. Монумент представляет собой 18-метровую статую вождя, стоящую на постаменте в форме башни броневика. Находящаяся за памятником полукруглая колоннада объединяет три жилых строения в единый архитектурный ансамбль. Центральную часть этого ансамбля занимает известный на весь мир символ Второй мировой войны и героической доблести советских солдат — легендарный Дом Павлова.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.05.2025 18:05
Общество 15.05.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 17:19
Общество 15.05.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 17:12 Реклама
Общество 15.05.2025 17:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:51
Общество 15.05.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:11
Общество 15.05.2025 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:03
Общество 15.05.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 15:02
Общество 15.05.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 14:53
Общество 15.05.2025 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 13:08 Реклама
Общество 15.05.2025 13:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 12:21
Общество 15.05.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 11:27
Общество 15.05.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 11:00
Общество 15.05.2025 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 10:46
Общество 15.05.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 10:32
Общество 15.05.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 10:10
Общество 15.05.2025 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:07
В Волгоградской области будут искать замену 26 глав сельских поселенийСмотреть фотографии
18:05
Росводресурсы продлили «рыбную полку» на три дня на Нижней ВолгеСмотреть фотографии
17:19
Андрей Бочаров встретился с делегатами Ассоциации городов ПоволжьяСмотреть фотографии
17:12
Драма чувств и судеб под управлением дирижёра Николая ХондзинскогоСмотреть фотографии
16:54
Москвичи взялись за реставрацию аварийного памятника Ленину в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:51
Волгоградца осудили на 6,5 лет за совращение школьниц и распространение порнографииСмотреть фотографии
16:11
Ретропоезд «Воинский эшелон» увидели почти 40 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
16:03
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Владимиром КотковскимСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде зампрокурора спас мужчину от преследовательницы с ножомСмотреть фотографии
15:16
Судья в отставке Александра Любченко скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:02
В ботсаду ВГСПУ раньше срока распустились цветы на тюльпановом деревеСмотреть фотографии
15:00
«Ротор» заключил новый контракт с капитаном Алексеем ШумскихСмотреть фотографии
14:53
Родились в рубашке: пострадавших в огненном ДТП в Волгограде отпустили домойСмотреть фотографии
14:52
Волгоградцу почти 7,5 тысяч раз пытались дозвониться мошенникиСмотреть фотографии
13:47
«Конец этому будет?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожал до 150 рублейСмотреть фотографии
13:08
Жители Волгограда могут сэкономить на поездках по городуСмотреть фотографии
13:02
Волгоградка попыталась оспорить срок за кражу золотых зубов пенсионеркиСмотреть фотографии
12:51
Назван регион из списка лидирующих по выпуску молочного фальсификатаСмотреть фотографии
12:49
Глеб Шильников продлил контракт с волгоградским «Ротором»Смотреть фотографии
12:21
Сглазили? В Городище нового подрядчика оштрафовали за срыв благоустройства пл. Павших БорцовСмотреть фотографии
12:07
Волгоградское УФСБ задержало подозреваемого в пособничестве мошенникам москвичаСмотреть фотографии
11:32
МегаФон открыл портал для саморегистрации поставщиковСмотреть фотографии
11:27
Волгоградлец лишился недвижимости из-за долга в 800 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:14
«Назвался Арсением»: в Волжском пропавшего директора театра «Арлекин» отцепили от поездаСмотреть фотографии
11:00
Абоненты ИВЦ ЖКХ могут подать обращение в МФЦ для решения коммунальных вопросовСмотреть фотографии
10:46
Грозящую комой инфекцию завезли в Волгоградскую область из Пермского краяСмотреть фотографии
10:43
Волгоградцев шокировал картофель за 139 рублейСмотреть фотографии
10:32
В Волжском на пляже раздадут Wi-Fi и установят камеры видеонаблюденияСмотреть фотографии
10:10
Камеры засняли спасение волгоградцами водителя подбитого трактором NissanСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
На видео попало столкновение двух кроссоверов на пустом перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 