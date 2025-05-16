В Волжском задержали вандала, изуродовавшего машину инвалида

Происшествия 16.05.2025 07:48
0
16.05.2025 07:48
В Волжском задержан один из вандалов, которые в ночь с 12 на 13 мая совершили набег на один из дворов в 30-м квартале. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, юные хулиганы разрисовали подъездные двери и стены дома, повредили автомобиль инвалида и видеооборудование, установленное на МКД.
Накануне, 15 мая, стало известно о задержании одного из вандалов – оперативно сработали полицейские. Он уже извинился за свои действия.Фото Открытый Волжский VK.com
На севере Волгограда Toyota в час пик перевернулась на крышу16.05.2025 10:30
Происшествия 16.05.2025 10:30
В Волгограде чудом удалось уцелеть водителю подбитого трактором Nissan15.05.2025 20:26
Происшествия 15.05.2025 20:26
В Волгограде зампрокурора спас мужчину от преследовательницы с ножом15.05.2025 15:28
Происшествия 15.05.2025 15:28
На видео попало столкновение двух кроссоверов на пустом перекрестке в Волгограде15.05.2025 09:28
Происшествия 15.05.2025 09:28
Cтрашное массовое ДТП с трактором в центре Волгограда 15 мая попало на видео15.05.2025 09:24
Происшествия 15.05.2025 09:24
Под Волгоградом в массовом ДТП погибла пассажирка мопеда14.05.2025 20:34
Происшествия 14.05.2025 20:34
Сражение двух волгоградцев возле дороги и на ней засняли видеокамеры14.05.2025 15:30
Происшествия 14.05.2025 15:30
Появилось видео с предполагаемым виновником огненного ДТП в центре Волгограда14.05.2025 11:20
Происшествия 14.05.2025 11:20
Опубликовано видео момента ДТП с горящей «буханкой» в Волгограде14.05.2025 10:51
Происшествия 14.05.2025 10:51
В центре Волгограда в ДТП с тремя авто выгорела «буханка» из Тверской области14.05.2025 10:22
Происшествия 14.05.2025 10:22
В центре Волгограда на проспекте Ленина после ДТП выгорел автомобиль14.05.2025 09:56
Происшествия 14.05.2025 09:56
В Волгограде снова вспыхнула свалка-«должница» возле СНТ13.05.2025 13:30
Происшествия 13.05.2025 13:30
«Всё село об этом говорит»: в Волгограде спасают ребенка из Калмыкии, пострадавшего от падения футбольных ворот13.05.2025 10:50
Происшествия 13.05.2025 10:50
Под Волгоградом скончалась пострадавшая в ДТП у автосервиса на Зеленом13.05.2025 09:11
Происшествия 13.05.2025 09:11
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Волгоградской области13.05.2025 08:59
Происшествия 13.05.2025 08:59