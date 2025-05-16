Происшествия

В Волжском задержали вандала, изуродовавшего машину инвалида

Происшествия 16.05.2025 07:48
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16.05.2025 07:48


В Волжском задержан один из вандалов, которые в ночь с 12 на 13 мая совершили набег на один из дворов в 30-м квартале. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, юные хулиганы разрисовали подъездные двери и стены дома, повредили автомобиль инвалида и видеооборудование, установленное на МКД.

Накануне, 15 мая, стало известно о задержании одного из вандалов – оперативно сработали полицейские. Он уже извинился за свои действия.
Фото Открытый Волжский VK.com

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