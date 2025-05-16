В Волгограде грядет ремонт 10 улиц за 85,4 млн рублей: список

Дороги до конца лета этого года планируют отремонтировать в четырех районах Волгограда. Как сообщает V102.RU, объявлены три электронных аукциона по поиску подрядчика на выполнение работ по ремонту автодорог в Дзержинском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах на общую сумму более 85,4 миллиона рублей.

На севере города дорожникам предстоит привести в порядок улицу Зенитчиков в поселке Водстрой. В Краснооктябрьском районе отремонтируют улицу Рихарда Зорге и выборочно улицу Короткую.

В Ворошиловском районе работы проведут на улицах Моршанская и Просвещения (от ул. Морфлотской до ул. Огородной).

Больше всего дорожных объектов отремонтируют в Дзержинском районе. Согласно опубликованным документам, работы грядут на улице Новодвинская на участке от Джаныбековской до улицы Качинцев, а также на улице Трехгорная, улице им. Жукова в рабочем поселке Гумрак, улице Житкурская на участке от улиц Кирпичной до Двинской и выборочно на улице Пермская.

На всех объектах запланировано устройство бортового камня, верхних слоев покрытий, установка люков дождеприемных и смотровых колодцев, устройство дорожной разметки при наличии таковой.

Все работы должны быть выполнены до 31 августа текущего года. Итоги торгов подведут в конце мая.

Фото из архива V102.RU