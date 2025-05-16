Общество

В волгоградских кинотеатрах запретят показ фильмов с пропагандой бездетности

Общество 16.05.2025 06:16
0
16.05.2025 06:16


Министерство культуры не выдаст прокатные удостоверения фильмам, в которых будет выявлена пропаганда бездетности. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ ведомства был опубликован 15 мая на портале правовой информации. 

Изменения касаются подпункта «в» пункта 19 приказа Минкультуры о порядке выдачи прокатного разрешения. В список запрещенных к показу фильмов войдут ленты с пропагандой «отказа от деторождения». 

Сейчас подобные ограничения действуют на картины с элементами порнографии, насилия и жестокости, нетрадиционными сексуальными предпочтениями и сменой пола. 

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.  

Фото: архив V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.05.2025 10:06
Общество 16.05.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 09:31
Общество 16.05.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 21:27
Общество 15.05.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 19:33
Общество 15.05.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 18:05
Общество 15.05.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 17:19
Общество 15.05.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 17:12 Реклама
Общество 15.05.2025 17:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:54
Общество 15.05.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:51
Общество 15.05.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:11
Общество 15.05.2025 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 16:03
Общество 15.05.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 15:02
Общество 15.05.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 14:53
Общество 15.05.2025 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2025 13:08 Реклама
Общество 15.05.2025 13:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2025 12:21
Общество 15.05.2025 12:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:30
На севере Волгограда Toyota в час пик перевернулась на крышуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Власти Волгограда опровергли слухи о закрытии автобусного маршрута №43Смотреть фотографии
10:00
Последний шанс купить Changan со скидкой: стартовала распродажа во FRESH ВолгоградСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде грядет ремонт 10 улиц за 85,4 млн рублей: списокСмотреть фотографии
08:15
Частные дома составили львиную долю введенного в Волгоградской области жильяСмотреть фотографии
07:48
В Волжском задержали вандала, изуродовавшего машину инвалидаСмотреть фотографии
07:10
«Вспахали песок»: на «Динамо» в Волгограде «пляжники» начали борьбу за победу в чемпионате РФСмотреть фотографии
06:58
В Волгограде поймали сбежавшую от суда серийную воровку из КотовоСмотреть фотографии
06:16
В волгоградских кинотеатрах запретят показ фильмов с пропагандой бездетностиСмотреть фотографии
21:41
Под Волгоградом рыбака осудили за щуку не того размераСмотреть фотографии
21:27
«Ветераны России» просят Путина вернуть Волгограду имя СталинградСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде КАМАЗ нефтяной ОПГ конфисковали в пользу государстваСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде чудом удалось уцелеть водителю подбитого трактором NissanСмотреть фотографии
20:09
Облкомдортранс: перевозчики вправе повышать цены на маршруте Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
19:33
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:11
Ягода по цене мяса? Торговцы открыли клубничный сезон в Волгограде «несъедобными» ценамиСмотреть фотографии
18:43
Глава Экосовета Соловьева собрала совещание по обводнению поймы на борту АН-2Смотреть фотографии
18:07
В Волгоградской области будут искать замену 26 глав сельских поселенийСмотреть фотографии
18:05
Росводресурсы продлили «рыбную полку» на три дня на Нижней ВолгеСмотреть фотографии
17:19
Андрей Бочаров встретился с делегатами Ассоциации городов ПоволжьяСмотреть фотографии
17:12
Драма чувств и судеб под управлением дирижёра Николая ХондзинскогоСмотреть фотографии
16:54
Москвичи взялись за реставрацию аварийного памятника Ленину в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:51
Волгоградца осудили на 6,5 лет за совращение школьниц и распространение порнографииСмотреть фотографии
16:11
Ретропоезд «Воинский эшелон» увидели почти 40 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
16:03
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Владимиром КотковскимСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде зампрокурора спас мужчину от преследовательницы с ножомСмотреть фотографии
15:16
Судья в отставке Александра Любченко скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:02
В ботсаду ВГСПУ раньше срока распустились цветы на тюльпановом деревеСмотреть фотографии
15:00
«Ротор» заключил новый контракт с капитаном Алексеем ШумскихСмотреть фотографии
14:53
Родились в рубашке: пострадавших в огненном ДТП в Волгограде отпустили домойСмотреть фотографии
 