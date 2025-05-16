



Министерство культуры не выдаст прокатные удостоверения фильмам, в которых будет выявлена пропаганда бездетности. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ ведомства был опубликован 15 мая на портале правовой информации.

Изменения касаются подпункта «в» пункта 19 приказа Минкультуры о порядке выдачи прокатного разрешения. В список запрещенных к показу фильмов войдут ленты с пропагандой «отказа от деторождения».

Сейчас подобные ограничения действуют на картины с элементами порнографии, насилия и жестокости, нетрадиционными сексуальными предпочтениями и сменой пола.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Фото: архив V102.RU