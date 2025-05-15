Расследования

Под Волгоградом рыбака осудили за щуку не того размера

Расследования 15.05.2025 21:41
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15.05.2025 21:41


Дубовский районный суд Волгоградской области признал 59-летнего рыбака-любителя виновным в административном правонарушении за выловленную не того размера щуку, сообщили V102.RU в районном суде.

В ходе разбирательства установлено, что мужчина 29 ноября этого года рыбачил в Калачевском районе, используя лодку ПВХ и спиннинг. Рыбак поймал килограммовую щуку, которая была меньше разрешенного для вылова размера, указанного в Правилах рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Это выявили инспекторы рыбоохраны в ходе выездного обследования.

Щуку у рыбака изъяли и выпустили в водоем. В отношении мужчины за нарушение Правил рыболовства был составлен административный протокол по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ. Теперь ему придется выплатить только штраф. Судно и спиннинг с блесной у него конфисковывать не стали. Постановление вступило в законную силу.

Фото из архива V102.RU

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