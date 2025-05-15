Росводресурсы продлили «рыбную полку» на три дня на Нижней Волге





Сегодня, 15 мая, Росводресурсы сообщили о решении продлить режим спецпопуска на Нижней Волге на три дня. Как сообщает ИА «Высота 102», сценарий специального весеннего попуска в низовья Волги на период с 16 по 26 мая обсудили на совещании под председательством начальника управления регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрия Савостицкого.

– По данным Росгидромета, обильные осадки, выпавшие в последней декаде апреля – первой декаде мая, способствовали существенному увеличению притока воды в водохранилища Верхней Волги и Камы, – сообщают Росводресурсы. – Так, в период с 1 по 10 мая объем выпавших осадков составил порядка 34 кубических метров – 192% нормы. Благодаря этому Рыбинское водохранилище удалось наполнить практически на 100%, что способствует прохождению навигационных мероприятий в плановом порядке.

Дожди, по прогнозам синоптиков, ожидаются и во второй декаде мая. В таких условиях специалисты рассчитывают на увеличение суммарного притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада – до 46-56 кубометров (65-80% нормы).

– Благодаря сложившимся гидрометеорологическим условиям режим повышенных сбросов на Нижней Волге, необходимый для воспроизводства рыбы («рыбохозяйственную полку»), удалось продлить еще на три дня, – говорится в официальном сообщении ведомства.

Волгоградское водохранилище продолжает наполняются водой. Повышение уровня воды в нем до нормального ожидается к середине июня.

Следующее совещание по режимам работы водохранилищ пройдет до 23 мая.